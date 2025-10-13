به گزارش ایلنا به نقل از رای الیوم، همزمان با آغاز اجرای طرح صلح رئیس‌جمهور آمریکا درباره غزه، جوزف عون، رئیس‌جمهور لبنان، تاکید کرد که «لازم است برای حل مشکلات باقی‌مانده با اسرائیل مذاکره شود.»

عون افزود که فضای فعلی منطقه، فضای تسویه و مصالحه است و شکل مذاکرات در زمان مناسب تعیین خواهد شد.

عون در دیدار با خبرنگاران اقتصادی یادآور شد که لبنان پیش‌تر با میانجی‌گری آمریکا و سازمان ملل درباره ترسیم مرزهای دریایی با اسرائیل مذاکره کرده است. او پرسید چه مانعی وجود دارد که این روند برای حل مشکلات دیگر نیز تکرار نشود، به ویژه که جنگ تاکنون به نتیجه نرسیده است. وی همچنین اشاره کرد که اسرائیل پس از تجربه جنگ با حماس، مجبور به مذاکره شد.

لبنان و رژیم صهیونیستی به طور رسمی در حالت جنگ هستند، اما آمریکا از سال ۲۰۲۳ برای ترسیم مرزهای زمینی میان طرفین تلاش می‌کند. با این حال درگیری‌های حزب‌الله و اسرائیل در اکتبر سال گذشته این روند را متوقف کرد. واشنگتن اخیرا اعلام کرده به دنبال راه‌حل سیاسی برای این اختلافات است.

بنیامین نتانیاهو نیز در سازمان ملل خواستار مذاکرات مستقیم لبنان و اسرائیل شد و شرط صلح پایدار را خلع سلاح حزب‌الله دانست.

با وجود توافق آتش‌بس سال گذشته، اسرائیل همچنان به حملات و حضور نظامی در جنوب لبنان ادامه می‌دهد. حزب‌الله نیز با تصمیم دولت لبنان برای خلع سلاح مخالفت کرده و آن را «گناه» خوانده است.

بنابراین، اظهارات رئیس‌جمهور لبنان بیشتر شبیه به تکرار شعارهای دیپلماتیک است که در سایه فشارهای خارجی و منافع سیاسی داخلی مطرح می‌شود و نمی‌تواند نشانه واقعی از اراده برای حل بحران‌های پیچیده منطقه باشد. واقعیت این است که بدون تغییر واقعی در مناسبات قدرت داخلی لبنان و اراده جدی طرف‌های درگیر، این مذاکرات تنها تلاشی برای حفظ ظاهر و کاهش فشارها خواهد بود، نه راهی برای تحقق صلح پایدار.

