سخنگوی کرملین:
شلیک موشکهای تاماهاک مستلزم دخالت آمریکا است و میتواند سرانجام بدی داشته باشد
سخنگوی کاخ کرملین گفت که پرتاب موشکهای تاماهاک توسط اوکراین مستلزم کمک آمریکا است و دخالت آمریکا سرانجام بدی خواهد داشت.
به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «دمیتری پسکوف» سخنگوی کرملین، در جمع خبرنگاران گفت که پرتاب موشکهای تاماهاک مستلزم دخالت پرسنل آمریکایی است، بنابراین تحویل احتمالی چنین موشکهایی به کییف میتواند عواقب جدی داشته باشد.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اظهار نظر در مورد پست «دیمیتری مدودف» معاون رئیس شورای امنیت روسیه در شبکههای اجتماعی مبنی بر اینکه چنین انتقال تسلیحاتی میتواند برای همه پایان بدی داشته باشد، گفت: «مدیریت چنین موشکهای پیشرفتهای ناگزیر مستلزم دخالت متخصصان آمریکایی است. این یک واقعیت آشکار است. این همان چیزی است که پست مدودف در مورد آن است».
پسکوف افزود: «هر متخصصی که این موضوع را رصد میکند، آن را کاملاً درک میکند».