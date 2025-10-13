به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «دمیتری پسکوف» سخنگوی کرملین، در جمع خبرنگاران گفت که پرتاب موشک‌های تاماهاک مستلزم دخالت پرسنل آمریکایی است، بنابراین تحویل احتمالی چنین موشک‌هایی به کی‌یف می‌تواند عواقب جدی داشته باشد.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اظهار نظر در مورد پست «دیمیتری مدودف» معاون رئیس شورای امنیت روسیه در شبکه‌های اجتماعی مبنی بر اینکه چنین انتقال تسلیحاتی می‌تواند برای همه پایان بدی داشته باشد، گفت: «مدیریت چنین موشک‌های پیشرفته‌ای ناگزیر مستلزم دخالت متخصصان آمریکایی است. این یک واقعیت آشکار است. این همان چیزی است که پست مدودف در مورد آن است».

پسکوف افزود: «هر متخصصی که این موضوع را رصد می‌کند، آن را کاملاً درک می‌کند».

انتهای پیام/