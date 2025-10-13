ترامپ بهترین دوست اسرائیل در کاخ سفید است

به گزارش ایلنا، «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در جریان سخنرانی در کنست در حضور «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا بار دیگر لب به اظهارات گزافه گشود.

نتایناهو خطاب به ترامپ گفت: «دلایل زیادی برای تشکر از شما وجود دارد، از شما بابت به رسمیت شناختت اورشلیم به عنوان پایتخت ما تشکر می‌کنم، از شما برای ایستادگی در مقابل دروغ‌ها عیله اسرائیل در سازمان ملل تشکر می‌کنم، برای پیمان ابراهیم و برای نابودی تسلیحات اتمی ایران».

وی افزود: «هیچ رئیس‌جمهوری در آمریکا مانند شما به اسرائیل کمک نکرده‌است.»

وی افزود: «من و شما هر دو به این صلح متعهد هستیم.»

نتانیاهو در ادامه مدعی شد که هیچ‌کس بیش از مردم اسرائیل به دنبال صلح نیست.

انتهای پیام/