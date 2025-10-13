نتانیاهو پروتکلها را زیر پا گذاشت؛ همراهی غیرمنتظره با ترامپ در «الوحش»+ فیلم
در جریان سفر امروز رئیسجمهور آمریکا به فلسطین اشغالی، اتفاقی غیرمنتظره میان ترامپ و نتانیاهو رخ داد که توجه رسانهها را جلب کرد.
به گزارش ایلنا، شبکه ۱۲ تلویزیون عبریزبان اعلام کرد که بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، و همسرش سارا برخلاف پروتکلهای رسمی، سوار خودروی محافظتشده «الوحش» ریاستجمهوری ترامپ شدند و همراه او به ساختمان کنست( پارلمان) در قدس اشغالی رفتند. این اقدام با مقررات پیشبینیشده برای این سفر مغایرت داشت.
بر اساس گزارشها، دفتر نتانیاهو روز یکشنبه با کاخ سفید تماس گرفت و درخواست تغییر پروتکلها را داشت تا اجازه دهند نخستوزیر و همسرش با خودروی ترامپ به محل کنست بروند.
این اقدام بخشی از تلاش نتانیاهو برای بهرهبرداری سیاسی از این سفر و تقویت جایگاه متزلزل او بود؛ جایگاهی که پس از دیدار استیو ویتکاف، نماینده ویژه آمریکا، و جارد کوشنر با خانوادههای گروگانها در تلآویو و واکنش سرد آنها به ذکر نام نتانیاهو، بیش از پیش زیر سوال رفت.
ترامپ امروز وارد ساختمان کنست شد و در آنجا سخنرانی کند. این سفر در حالی انجام میشود که گروه مقاومت حماس، طبق طرح صلح ترامپ، ۲۰ گروگان زنده اسرائیلی را تحویل داده است.
ترامپ در دفتر یادبود پارلمان نوشت: «افتخار بزرگی است، روز بزرگی، روزی عالی»، در حالی که نخستوزیر اسرائیل کنار او ایستاده بود.
طبق گزارش رسانههای عبری، ترامپ بعد از دیدار با خانوادههای گروگانهای اسرائیلی و سخنرانی در کنست، برای شرکت در اجلاس سران در شرمالشیخ مصر عازم آنجا خواهد شد.