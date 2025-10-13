اکنون زمانی طلایی برای خاورمیانه است

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، رئیس‌جمهور آمریکا در پارلمان رژیم صهیونیستی آغاز به سخنرانی کرد.

«دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا امروز -‌دوشنبه- در کنست رژیم صهیونیستی سخنرانی کرد.

وی در سخنرانی خود گفت: «از همه شما تشکر می‌کنم. بودن در اینجا افتخار بزرگی‌ست.»

ترامپ گفت: «۲۰ اسیر شجاع امروز به خانواده‌های خود بازگشتند و این باشکوه است.»

وی افزود: «این‌ پایان جنگ نیست، بلکه پایان عصری از ترور و وحشت است. خاورمیانه می‌تواند منطقه‌ای فوق‌العاده‌ باشد.»

وی همچنین از کشورهای عربی دخیل در این موضوع تشکر کرد.

ترامپ گفت: «نسل‌های بعدی از این لحظه به‌عنوان نقطه‌ای که همه‌چیز را به سمت بهتر شدن پیش برد، یاد می‌کنند. مایلم از استیو ویتکاف نیز به خاطر زحماتش تشکر کنم.»

ترامپ افزود که اکنون زمانی طلایی برای خاورمیانه از راه رسیده است. وی همچنین از وزیر خارجه ایالات متحده نیز تشکر کرد.

ترامپ همچنین در گزافه‌گویی‌هایی مدعی شد: «موفق شدیم به فعالیت‌های خطرناک‌ترین کشور جهان پایان دهیم و پروژه هسته‌ای آن را به‌طور کامل متوقف کنیم. عملیات مشترک با اسرائیل علیه ایران، فوق‌العاده بود.»

انتهای پیام/