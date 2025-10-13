به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، معاون شورای امنیت روسیه در پیامی به تهدیدهای رئیس‌جمهور آمریکا علیه رئیس‌جمهور روسیه واکنش نشان داد.

«دیمیتری مدودف» معاون شورای امنیت روسیه گفت که اگر منظور از این تهدیدها عرضه موشک‌های تاماهاک به اوکراین باشد، این اقدام بیشتر از همه به زیان رئیس‌جمهور آمریکا خواهد بود.

وی در پیامی در کانال تلگرامی خود در واکنش به اظهارات «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا درباره حل‌وفصل اوکراین گفت: «ترامپ گفته است که اگر ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه جنگ اوکراین را حل‌وفصل نکند، «برای او بد تمام خواهد شد» که اساسا برای صدمین و اولین بار تهدید کرده است.»

مدودف درباره موضوع تحویل موشک‌های کروز دوربرد تاماهاک از سوی آمریکا به اوکراین گفت: «اگر منظور این آشتی‌دهنده تجاری موشک‌های تاماهاک است، پس این عبارت باید اصلاح شود. تحویل این موشک‌ها می‌تواند برای همه بد تمام شود؛ اول از همه و بیشتر از همه برای ترامپ.»

