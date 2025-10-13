فون در لاین:
توقف جنگ در غزه، فصلی جدید برای منطقه است
رئیس کمسیسون اروپا ضمن استقبال از توافق صلح غزه، آن را یک نقطه عطف تاریخی برای منطقه دانست.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «اورزولا فون در لاین»با انتشار پیامی رئیس کمیسیون اروپا، از نهایی شدن توافق آتشبس غزه در «شرمالشیخ» در اواخر امروز استقبال کرد و آن را یک نقطه عطف تاریخی خواند.
فون در لاین در پیام خود گفت: « اتحادیه اروپا به اصلاح تشکیلات خودگردان فلسطین و تامین بودجه بازسازی غزه کمک خواهد کرد»
وی اظهار داشت: «اروپا کاملا از طرح صلح ارائه شده توسط ایالات متحده، قطر، مصر و ترکیه حمایت میکند. ما آمادهایم تا با تمام ابزارهای موجود، به ویژه با ارائه پشتیبانی در زمینه حکومتداری و اصلاحات تشکیلات خودگردان فلسطین، در موفقیت آن مشارکت کنیم».
رئیس کمیسیون اروپا افزود: «ما نیرویی فعال در گروه اهداکنندگان فلسطین خواهیم بود و بودجه اتحادیه اروپا را برای بازسازی غزه تامین خواهیم کرد».