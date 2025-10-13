الشرق الاوسط خبر داد:
مخالفت آمریکا با پیشنهاد «امانت گذاشتن» سلاحهای راهبردی حزبالله در عراق
آمریکا طرح پیشنهادی واسطههای لبنانی و عراقی برای انتقال سلاحهای راهبردی حزبالله به یک طرف شیعه در عراق را رد، و بار دیگر بر لزوم خلع سلاح کامل گروههای مسلح غیردولتی در لبنان تأکید کرد.
به گزارش ایلنا، روزنامه الشرق الاوسط به نقل از منابع لبنانی و عراقی گزارش داد که پیشنهاد انتقال بخشی از سلاحهای راهبردی حزبالله به عنوان "امانت" نزد یک طرف ضامن در عراق، از سوی آمریکا بهطور قاطع رد شده است.
بر اساس این گزارش، برخی واسطهها طرحی را مورد بررسی قرار داده بودند که به موجب آن، سلاحهای حزبالله به یک طرف شیعی مورد اعتماد در عراق سپرده شود تا از طریق آن، امکان مذاکره با آمریکاییها فراهم گردد.
یک منبع عراقی نیز در گفتوگو با الشرق الاوسط تأیید کرده که این پیشنهاد در سطح برخی شخصیتهای لبنانی و عراقی مطرح شده، اما آمریکا پیامی قاطع ارسال کرده و تاکید نموده است که بر خلع سلاح کامل همه گروههای مسلح موازی با دولتها که در «محور ایران فعالیت داشتهاند»، اصرار دارد.
در سالهای اخیر، موضوع سلاح حزبالله لبنان همواره یکی از محورهای اصلی رایزنیهای سیاسی و امنیتی در سطح منطقهای و بینالمللی بوده است. آمریکا و برخی کشورهای غربی بارها خواستار خلع سلاح گروههای مقاومت از جمله حزبالله شدهاند، در حالی که این گروه تأکید دارد که تسلیحات خود را در چارچوب دفاع از لبنان و مقابله با تهدیدات رژیم صهیونیستی حفظ خواهد کرد.
در همین راستا، تحولات منطقهای از جمله جنگ غزه، تنش در مرزهای لبنان و فلسطین اشغالی، و همچنین حملات مکرر رژیم صهیونیستی به خاک لبنان، بار دیگر توجه محافل سیاسی را به جایگاه و نقش تسلیحاتی حزبالله جلب کرده است. پیش از این نیز برخی گمانهزنیها درباره میانجیگری برخی کشورهای منطقه برای کاهش تنش و کنترل تسلیحات گروههای مقاومت مطرح شده بود، اما مواضع قاطع واشنگتن در قبال خلع سلاح این گروهها همواره مانعی بر سر اینگونه ابتکارها بوده است.