کالاس:
برقراری صلح در غزه فوقالعاده پیچیده خواهد بود
مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا از برقراری آتشبس در نوار غزه و آزادی اسرا استقبال کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «کایا کالاس»، مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا از برقراری آتشبس در نوار غزه و آزادی اسرا استقبال کرد.
وی گفت: «امروز لحظهای نادر از امید در خاورمیانه است. »
وی افزود: آزادی اسرا موفقیتی بزرگ برای دیپلماسی و نقطه عطفی حیاتی به سوی صلح است. »
کالاس افزود: «رئیسجمهور آمریکا این موفقیت را ممکن ساخت.»
وی در ادامه عنوان کرد که برقراری صلح در غزه فوقالعاده پیچیده خواهد بود.