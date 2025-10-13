به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «کایا کالاس»، مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا از برقراری آتش‌بس در نوار غزه و آزادی اسرا استقبال کرد.

و‌ی گفت: «امروز لحظه‌ای نادر از امید در خاورمیانه است. »

و‌ی افزود: آزادی اسرا موفقیتی بزرگ برای دیپلماسی و نقطه عطفی حیاتی به سوی صلح است. »

ک‌الاس افزود: «رئیس‌جمهور آمریکا این موفقیت را ممکن ساخت.»

و‌ی در ادامه عنوان کرد که برقراری صلح در غزه فوق‌العاده پیچیده خواهد بود.

