خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ترامپ: جنگ غزه تمام شده است

ترامپ: جنگ غزه تمام شده است
کد خبر : 1699346
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس جمهور آمریکا گفت که جنگ غزه تمام شده است.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا گفت که جنگ غزه تمام شده است.

وی در بدو ورود به سرزمین‌های اشغالی گفت: «همه می‌خواهند بخشی از صلح باشند.»

وی افزود: «فکر نمی‌کنم کسانی که در مورد توافق غزه به من تضمین شفاهی دادند، بخواهند مرا ناامید کنند.»

ترامپ در ادامه گفت: «من با نتانیاهو اختلاف نظر داشتم و آنها به سرعت حل شدند.»

ترامپ گفت که قطر در دستیابی به توافق غزه کمک شایانی به ما کرد.

وی گفت: «امیر قطر مرد فوق‌العاده‌ای است و واقعاً در توافق غزه به ما کمک کرد.»

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ