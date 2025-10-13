ترامپ: جنگ غزه تمام شده است
رئیس جمهور آمریکا گفت که جنگ غزه تمام شده است.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا گفت که جنگ غزه تمام شده است.
وی در بدو ورود به سرزمینهای اشغالی گفت: «همه میخواهند بخشی از صلح باشند.»
وی افزود: «فکر نمیکنم کسانی که در مورد توافق غزه به من تضمین شفاهی دادند، بخواهند مرا ناامید کنند.»
ترامپ در ادامه گفت: «من با نتانیاهو اختلاف نظر داشتم و آنها به سرعت حل شدند.»
ترامپ گفت که قطر در دستیابی به توافق غزه کمک شایانی به ما کرد.
وی گفت: «امیر قطر مرد فوقالعادهای است و واقعاً در توافق غزه به ما کمک کرد.»