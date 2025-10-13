به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری فرانسه، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، به همتای روسی خود، ولادیمیر پوتین، هشدار داد که در صورت ادامه جنگ و عدم دستیابی به توافق، احتمال دارد اوکراین به موشک‌های دوربرد توماهوک مجهز شود.

ترامپ در مسیر سفر به اراضی اشغالی در گفت‌وگو با خبرنگاران در هواپیمای ریاست‌جمهوری گفت که ممکن است شخصا با پوتین درباره این موضوع صحبت کند.

ترامپ یادآور شد که اوکراین ممکن است این موشک‌ها را از طریق هم‌پیمانان اروپایی واشنگتن دریافت کند.

ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین پیشتر در تماس تلفنی با ترامپ درخواست کرده بود تا کشورش به موشک‌های توماهوک مجهز شود. او تاکید کرد که استفاده از این موشک‌ها محدود به اهداف نظامی روسیه خواهد بود.

زلنسکی معتقد است که این اقدام می‌تواند بر نیروهای روسیه فشار وارد کند و به پایان یافتن جنگ کمک نماید.

از سوی دیگر، روسیه هشدار داده است که انتقال این موشک‌ها به اوکراین موجب تشدید شدید درگیری‌ها خواهد شد و تأثیر منفی بر روابط واشنگتن-مسکو خواهد گذاشت.

