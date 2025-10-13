ابهام در مورد آزادی زندانیان فلسطینی

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، خبرنگار الجزیره گزارش داد که ۱۲ زندانی فلسطینی که قرار بود به کرانه باختری اشغالی بازگردانده شوند، اکنون تبعید خواهند شد.

بر اساس گزارش الجزیره، خانواده‌های این افراد شب گذشته از این تغییر مطلع شده‌اند.

خبرنگار الجزیره در گزارش خود بیان کرد: «کسانی که از قبل از تبعید پسرانشان مطلع بودند، دیروز سعی کردند کرانه باختری اشغالی را ترک کنند، اما مقامات اسرائیلی مانع آنها شدند».

براساس این گزارش، در مورد زمان آزادی زندانیان فلسطینی توسط رژیم صهیونیستی در غزه، ابهامات زیادی وجود دارد.

انتهای پیام/