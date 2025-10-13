به توافق متعهدیم، اگر اشغالگران به آن پایبند باشند

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، گردان القسام شاخه نظامی جنبش مقاومت فلسطینی حماس، بیانیه‌ای در ارتباط با توافق آتش‌بس به دست آمده در غزه بر اساس طرح «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا، منتشر کرد.

قسام در بیانیه خود اعلام کرد: «توافق حاصل شده ثمره پایداری مردم ما و پشتکار رزمندگان مقاومت است، ما تعهد خود را به توافق حاصل شده و جدول زمانی مرتبط با آن تا زمانی که اشغالگران به آنها پایبند باشند، اعلام می‌کنیم».

در این بیانیه افزوده شد: «مقاومت همواره مشتاق توقف جنگ ویرانگر بوده و از ماه‌های اول در پی انجام این کار بوده است، اما دشمن به خاطر محاسبات کوته‌بینانه خود و ارضای غریزه وحشیگری و انتقام دولت نازی خود، همه تلاش‌ها را خنثی کرده است».

