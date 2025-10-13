حماس: ۲۰ اسیر صهیونیست را آزاد کردیم
جنبش حماس طی بیانیهای اعلام کرد که ۲۰ اسیر رژیم صهیونیستی را که در اختیار مقاومت بودند آزاد شدهاند.
حماس اعلام کرد: «گردانهای القسام و مقاومت در نوار غزه، ۲۰ اسیر رژیم صهیونیستی را که در اختیار مقاومت بودند آزاد کردند.»
این بیانیه افزود: «این اقدام در چارچوب گامهای اجرای مرحله نخست طرح ترامپ برای توقف جنگ در نوار غزه انجام شده است.»
در ادامه این بیانیه آمده است: «ما با این اقدام بر پایبندیمان به اجرای توافق تأکید میکنیم و بر اهمیت نقش میانجیها در الزام دشمن صهیونیستی به انجام تعهدات مندرج در توافق و تکمیل اجرای همه بندهای آن تأکید میورزیم.»