حماس: ۲۰ اسیر صهیونیست را آزاد کردیم

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، جنبش حماس طی بیانیه‌ای اعلام کرد که ۲۰ اسیر رژیم صهیونیستی را که در اختیار مقاومت بودند آزاد شده‌اند.

‌حماس اعلام کرد: «گردان‌های القسام و مقاومت در نوار غزه، ۲۰ اسیر رژیم صهیونیستی را که در اختیار مقاومت بودند آزاد کردند.»

این بیانیه افزود: «ا‌ین اقدام در چارچوب گام‌های اجرای مرحله نخست طرح ترامپ برای توقف جنگ در نوار غزه انجام شده است.»

د‌ر ادامه این بیانیه آمده است: «ما با این اقدام بر پایبندی‌مان به اجرای توافق تأکید می‌کنیم و بر اهمیت نقش میانجی‌ها در الزام دشمن صهیونیستی به انجام تعهدات مندرج در توافق و تکمیل اجرای همه بندهای آن تأکید می‌ورزیم.»

انتهای پیام/