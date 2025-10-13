آخرین جزئیات تبادل اسرا میان رژیم صهیونیستی و حماس
تبادل اسرا میان رژیم صهیونیستی و حماس در پی چارچوب صلح غزه در دو مرحله امروز -دوشنبه- صورت میگیرد.
گزارشهای رسانهای حاکی از آن است که مرحله دوم آزادسازی اسرای صهیونیست در ساعت ۱۰ صبح به وقت محلی (۱۰:۳۰) انجام خواهد شد. این درحالی است که طی مرحله اول که ساعت ۸ صبح به انجام رسید، ۷ اسیر صهیونیست آزاد شدند.
پیش از آغاز فرآیند تبادل، گردانهای القسام فهرستی از اسامی اسرای اسرائیلی که تصمیم به آزادی آنها در چارچوب توافق تبادل اسرای طوفان الاقصی گرفته است را منتشر کرد.
در ادامه، صلیب سرخ تحویل ۷ اسیر اسرائیلی از کتائب القسام را به طرف اسرائیلی اعلام کرد.
دقایقی پیش نیز اسرائیل هیوم خبر داد که ارتش رژیم صهیونیستی هفت اسیر صهیونیست را که دقایقی قبل توسط نیروهای مقاومت آزاد شدند تحویل گرفته است.
جنبش حماس طی بیانیهای اعلام کرد که ۲۰ اسیر رژیم صهیونیستی را که در اختیار مقاومت بودند آزاد شدهاند.
خبرگزاری رویترز گزارش داد که نزدیک به ۲ هزار زندانی فلسطینی که قرار است امروز -دوشنبه- آزاد شوند، سوار اتوبوس شدند.
از سوی دیگر، رسانهها گزارش دادند که تمام ۱۹۶۶ زندانی فلسطینی که قرار بود امروز آزاد شوند، سوار اتوبوسهای زندانهای اسرائیل شدهاند.
این تحولات در حالی روی میدهد که رئیسجمهور آمریکا پیش از ورود به سرزمینهای اشغالی گفت که پایان درگیریها در غزه بزرگترین دستاورد وی است.