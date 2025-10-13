خبرگزاری کار ایران
روسیه ۱۰۳ پهپاد اوکراینی را ساقط کرد
وزارت دفاع روسیه از هدف قرار دادن ۱۰۳ پهپاد اوکراینی خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل  از تاس،   وزارت دفاع روسیه گزارش داد که پدافند هوایی این کشور شبانه، ۱۰۳ پهپاد اوکراینی را بر فراز مناطق مختلف روسیه سر نگون کرد.

این وزارت خانه توضیح داد: «بین ساعت‌های ۱۱ شب دوازدهم اکتبر (به وقت مسکو)  تا ۷ صبح ۱۳ اکتبر، سیستم‌های پدافند هوایی   ۱۰۳ پهپاد بال ثابت اوکراینی را رهگیری و سرنگون کردند».

این وزارت خانه افزود: «این پهپادها بر فراز جمهوری کریمه، آستاراخان، دریای سیاه، روستوف، دریای آزوف، بلگورود و کالمیکیا سرنگون شدند».

 

 

 

 

