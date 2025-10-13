اظهار تردید ترامپ در مورد حضور تونی بلر در برنامه آینده غزه
رئیس جمهور آمریکا، در مورد عضویت نخست وزیر سابق بریتانیا، در «کمیته صلح» جدید که قرار است بر اداره نوار غزه نظارت کند، ابراز تردید کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا، در مورد عضویت «تونی بلر»، نخست وزیر سابق بریتانیا، در «کمیته صلح» جدید که قرار است بر اداره نوار غزه نظارت کند، ابراز تردید کرد.
این اظهارات ترامپ در بحبوحه انتقادات مداوم از بلر به دلیل نقش او در جنگ عراق مطرح میشود.
ترامپ در جریان پرواز خود به سرزمینهای اشغالی، بدون ذکر نام رهبران خاصی که ممکن است در انتخاب بلر توسط او نقش داشتهاند، در هواپیمای اختصاصی خود به خبرنگاران گفت: «من همیشه تونی را دوست داشتهام، اما میخواهم مطمئن شوم که او انتخاب خوبی برای همه است.»