ترامپ:
توافق صلح غزه بزرگترین دستاوردی است که در آن نقش داشتهام
به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، رئیسجمهور آمریکا گفت که پایان درگیریها در غزه بزرگترین دستاورد وی است.
«دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا، گفت که توافق صلح غزه «شاید بزرگترین دستاوردی باشد که تا به حال در آن نقش داشتهام.»
ترامپ در مصاحبه تلفنی با اکسیوس که در هواپیمای رئیسجمهور در مسیر سرزمینهای اشغالی انجام شد، توضیح داد که این توافق نقطه عطفی در حرفه سیاسی اوست و خاطرنشان کرد که این توافق در زمانی صورت میگیرد که اسرائیل در حال آماده شدن برای پذیرش ۲۰ اسیر باقی مانده در اسارت حماس است.
وی افزود که طرح صلح او به جنگی که جان بیش از ۶۷ هزار فلسطینی را گرفته است، پایان خواهد داد.