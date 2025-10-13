القسام اسامی اسرای اسرائیلی در شرف آزادی را منتشر کرد

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، گردان‌های القسام فهرستی از اسامی اسرای اسرائیلی که تصمیم به آزادی آن‌ها در چارچوب توافق تبادل اسرای طوفان الاقصی گرفته است را منتشر کرد.

گردان‌های القسام اعلام کرد: «به عنوان بخشی از توافق تبادل اسرای طوفان الاقصی، تصمیم به آزادی ۲۰ زندانی زنده اسرائیلی گرفته‌ایم.»

روزنامه عبری «یدیعوت آحارانوت» نیز گزارش داد که از خانواده‌های بازداشت‌شدگان خواسته شده است که به سمت مرکز تجمع اولیه در راعیم، جایی که بازداشت‌شدگان غزه منتقل می‌شوند، حرکت کنند.

رسانه‌های اسرائیلی گزارش دادند که انتظار می‌رود آزادی بازداشت‌شدگان غزه امروز ساعت ۸:۰۰ صبح به وقت محلی، از محور نتزاریم آغاز شود و تقریباً دو ساعت بعد، ساعت ۱۰:۰۰ صبح، در خان یونس، در جنوب نوار غزه، از سر گرفته شود.

گردان‌های القسام در بیانیه خود اعلام کرد آزادی اسیران به این ترتیب است:

۱- بار آبراهام کوبرشتاین، ۲- آویتار دیوید ۳- یوسف هایم اوهانا ۴- سگو کالفن.۵- آوینتان یا ۶- الکانا بوهبوت ۷- ماکسیم هرکین ۸- نمرود کوهن ۹- متان زنگاوکر ۱۰- دیوید کونیو ۱۱- ایتان شاخ ۱۲- متان آنگریست ۱۳- ایتان مور ۱۴- گالی برمن ۱۵- زیو برمن ۱۶- عمری میران ۱۷- آلون اوهل ۱۸- گای گیلبوآ-دالال ۱۹- رام براسلاوسکی ۲۰- آریل کونیو.

انتهای پیام/