به باور عطوان، سکوت نتانیاهو در این مقطع و عدم شرکت اسرائیل در این اجلاس غیرعادی است؛ چرا که او همواره از هر فرصت برای حضور در محافل بین‌المللی و حتی نشست‌های عربی با هدف عادی‌سازی روابط استفاده می‌کرد.

عطوان می‌نویسد: «نخست‌وزیر اسرائیل هیچ فرصتی برای حضور در شهرهای عربی را از دست نمی‌دهد، اما این‌بار ترجیح داده است در کناری بایستد؛ سکوتی که به‌نظر من پشت آن اهدافی نهفته است.»

به نوشته عطوان، سه احتمال درباره غیبت نتانیاهو از اجلاس شرم‌الشیخ وجود دارد:

عدم تمایل به تکرار روند عادی‌سازی: نتانیاهو اکنون دیگر در اندیشه روابط عادی با کشورهای عربی نیست، بلکه رویای تحقق «اسرائیل بزرگ» را در سر دارد و رهبران عرب را «رهبران موقتی» می‌داند.

ترس از انزوا و تحقیر سیاسی: احتمال نادیده گرفته شدن نتانیاهو از سوی برخی سران عرب و مسلمان، همانند ماجرای ترک سالن مجمع عمومی سازمان ملل هنگام سخنرانی او در ماه گذشته، ممکن است یکی از دلایل غیبتش باشد.

تمرکز بر پرونده اسرا و تدارک جنگ جدید: نتانیاهو ترجیح می‌دهد شخصا بر روند بازگشت اسیران صهیونیست نظارت کند و هم‌زمان نیروهای ارتش را برای از سرگیری حملات به نوار غزه آماده سازد، به‌ویژه پس از تبادل اخیر اسرا با مقاومت.

آتش‌بس غزه موقت است

عطوان در ادامه می‌نویسد که «این آتش‌بس صرفا مرحله‌ای گذراست» و پس از بازگشت کامل اسیران، نتانیاهو دوباره به سیاست تهدید و جنگ بازخواهد گشت تا با ازسرگیری حملات به غزه، آن را «پیروزی بزرگ» جلوه دهد.

به گفته این تحلیلگر عرب، هدف نتانیاهو از این سیاست، نه تنها تضعیف مقاومت فلسطین بلکه «تغییر موازنه منطقه‌ای» و زمینه‌سازی برای درگیری گسترده‌تر با ایران است.

اظهارات شمخانی و نشانه‌های رویارویی بزرگ

عطوان در ادامه یادداشت خود به اظهارات اخیر علی شمخانی، مشاور سیاسی مقام معظم رهبری و دبیر پیشین شورای عالی امنیت ملی، اشاره کرده و مدعی شده است این سخنان «نشان‌دهنده تغییر در رویکرد راهبردی تهران» و آمادگی برای مقابله با تهدیدات احتمالی است.

به نوشته عطوان، آقای شمخانی پس از نجات از سوءقصدی که علیه او شده، روز شنبه در گفت‌وگویی به چند نکته کلیدی اشاره کرده است:

ایران در دوران گذشته اشتباه کرد که برنامه ساخت سلاح هسته‌ای را پیش نبرد و امروز با توجه به تهدیدات اسرائیل و آمریکا باید در این مسیر حرکت کند.

تحریم‌های تسلیحاتی باعث شده هیچ کشوری به‌صورت جدی با ایران در حوزه نظامی همکاری نکند.

ایران دارای توانمندی‌های دریایی ناشناخته است و به‌گفته عطوان، رسانه‌های غربی تخمین می‌زنند که تهران دست‌کم ۱۹ زیردریایی در اختیار دارد که برخی از آن‌ها قادر به حمل موشک‌های با قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای هستند.

سامانه‌های موشکی ایران از نظر دقت و قدرت تخریب به‌طرز چشمگیری پیشرفت کرده‌اند، موضوعی که در جنگ ۱۲ روزه اخیر به‌وضوح آشکار شد.

تهران آماده جنگی بزرگ است

عطوان با اشاره به بازگشت شمخانی به صحنه سیاسی و رسانه‌ای، این امر را نشانه‌ای از آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای «مقابله با هرگونه تجاوز احتمالی اسرائیل یا آمریکا» دانسته و می‌نویسد: «اظهارات شمخانی پیامی روشن برای تل‌آویو و واشنگتن دارد: هر حمله‌ای به ایران یا محور مقاومت، بهایی سنگین در پی خواهد داشت.»

در پایان، عطوان نسبت به اعتماد به وعده‌های نتانیاهو درباره آتش‌بس هشدار داده و می‌نویسد: «نباید به وعده‌های صلح یا عقب‌نشینی اسرائیل اعتماد کرد؛ نتانیاهو مرد جنگ و کشتار است، نه صلح. نشانه‌های میدانی- از جمله حملات گسترده اخیر به لبنان- حاکی از آن است که عملیات نظامی جدید علیه غزه یا حتی علیه ایران در راه است.»

