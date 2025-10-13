به گزارش ایلنا به نقل از رای الیوم، یوری گلر که خود را دارای توانایی‌های ماورایی معرفی می‌کند، در پیامی ویدئویی که در حساب شخصی‌اش در شبکه اجتماعی «ایکس» منتشر کرده، مستقیما خطاب به ترامپ گفت: «به من گوش کن آقای رئیس‌جمهور، به شرم‌الشیخ نرو! احساس بسیار بدی دارم که ممکن است علیه تو سوءقصدی شود. نشانه‌های نگران‌کننده‌ای دریافت کرده‌ام.»

وی افزود: «این موقعیت، فرصتی طلایی برای تروریست‌های اسلام‌گراست؛ تو بزرگ‌ترین هدف در جهان برای آنان محسوب می‌شوی. فراموش نکن که انور سادات، رئیس‌جمهور فقید مصر، توسط یکی از محافظانش ترور شد. هیچ‌کس از حفاظت کامل برخوردار نیست، حتی تو هم نه.»

این پیشگوی مشهور اسرائلی در ادامه توصیه کرد: «حلقه امنیتی‌ات را تقویت کن، محافظانت را با دقت انتخاب کن و بدون تدابیر فوق‌العاده امنیتی هیچ‌جا نرو.»

این چهره ۷۸ ساله که از دهه ۱۹۷۰ میلادی با نمایش‌هایی چون خم کردن قاشق و ادعای توانایی‌های فراطبیعی مشهور شد، این هشدار را هم‌زمان با برنامه سفر ترامپ به مصر برای شرکت در مراسم امضای توافق تاریخی آتش‌بس در غزه صادر کرده است؛ توافقی که با میانجی‌گری آمریکا و چند کشور منطقه حاصل شده است.

گلر در ویدیوی خود گفت: «پیامی برای تو دارم دونالد ترامپ، فوق‌العاده است که به اسرائیل می‌آیی و در کنست سخنرانی خواهی کرد. اما از آنجا قرار است به شرم‌الشیخ بروی... از تو می‌خواهم به دقت حرفم را بخوانی؛ خواهش می‌کنم به آنجا نرو. ولی اگر رفتی، مطمئن شو که از همه طرف محافظت می‌شوی. اجازه نده کسی به تو نزدیک شود، بسیار محتاط باش، مخصوصا در شرم‌الشیخ.»

در حالی که پیش‌بینی‌های گلر در گذشته همواره با تردید و واکنش‌های طنزآمیز روبه‌رو بوده است- از ادعای توقف ذهنی برگزیت گرفته تا تأثیرگذاری بر انتخابات- اما هشدار اخیر او موجی از واکنش‌ها را در شبکه‌های اجتماعی برانگیخته؛ از حامیانی که از ترامپ خواسته‌اند با احتیاط عمل کند، تا منتقدانی که این اظهارات را «نمایشی برای جلب توجه» دانسته‌اند.

انتهای پیام/