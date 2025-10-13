آغاز روند آزادی اسرای اسرائیلی از صبح دوشنبه / ترامپ: جنگ غزه تمام شد

به گزارش ایلنا، شبکه آمریکایی «سی‌ان‌ان» اعلام کرد روند آزادی اسیران اسرائیلی از صبح دوشنبه- امروز- در سرزمین‌های اشغالی آغاز خواهد شد.

بر اساس این گزارش، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، پیش از آغاز روند آزادی ۲۰ اسیر صهیونیست، صبح دوشنبه به وقت محلی وارد فلسطین اشغالی می‌شود.

منابع مطلع می‌گویند آزادی این اسرا در سه مرحله انجام خواهد شد؛ دو گروه از مکان‌های جداگانه رأس ساعت ۸ صبح به وقت محلی (۱ بامداد به وقت شرق آمریکا) و گروه سوم نیز حدود یک ساعت بعد آزاد خواهند شد.

ترامپ پس از ورود به سرزمین‌های اشغالی، با خانواده‌های اسیران اسرائیلی و بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل دیدار و سپس در پارلمان این رژیم (کنست) سخنرانی خواهد کرد. وی پس از این دیدارها راهی مصر می‌شود تا در نشست سران بیش از ۲۰ کشور درباره آینده غزه شرکت کند.

رئیس‌جمهور آمریکا در مسیر سفر خود در گفت‌وگو با خبرنگاران مدعی شد آتش‌بس برقرار شده و پایدار خواهد ماند. او گفت: «جنگ تمام شده است.»

رژیم صهیونیستی از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهر ۱۴۰۲) جنگ همه‌جانبه‌ای را علیه نوار غزه با هدف از بین بردن جنبش مقاومت اسلامی حماس و بازگرداندن اسیران خود آغاز کرد، اما پس از گذشت نزدیک به یک سال، در تحقق هیچ‌یک از اهداف خود ناکام ماند و ناچار به پذیرش توافق با مقاومت فلسطین شد.

ترامپ در هفتم مهر طی نشست خبری مشترک با نتانیاهو از «طرح ۲۰ بندی» خود برای آتش‌بس در غزه رونمایی کرد؛ طرحی که هدف آن پایان جنگ و بازسازی غزه عنوان شده اما با واکنش‌های منفی گسترده از سوی گروه‌های فلسطینی، نهادهای حقوق بشری و تحلیلگران غربی مواجه شده است.

جنبش حماس در پاسخ رسمی خود با توقف کامل جنگ، تبادل اسرا و اداره مستقل غزه موافقت کرد و بر لزوم بررسی آینده این منطقه بر اساس منافع ملی فلسطین تأکید نمود.

این جنبش در بیانیه‌ای در روز پنج‌شنبه نیز به‌طور رسمی از دستیابی به توافق نهایی برای پایان جنگ در نوار غزه و تبادل اسرا خبر داد.