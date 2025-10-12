خبرگزاری کار ایران
برنامه‌ای برای اعزام نیروی زمینی به اسرائیل یا غزه وجود ندارد

معاون رئیس‌جمهوری آمریکا اعلام کرد که در شرایط فعلی و با توجه به توافق آتش‌بس، هیچ برنامه‌ای برای اعزام نیروهای زمینی به نوار غزه یا سرزمین‌های اشغالی وجود ندارد.

به گزارش ایلنا، «جی‌دی ونس» معاون رئیس‌جمهوری آمریکا اعلام کرد که در شرایط فعلی و با توجه به توافق آتش‌بس، هیچ برنامه‌ای برای اعزام نیروهای زمینی به نوار غزه یا سرزمین‌های اشغالی وجود ندارد.

ونس افزود که آمریکا همچنان بر اجرای توافق آتش‌بس و نظارت بر ثبات آن تمرکز دارد.

در مقابل، وب‌سایت اسرائیلی «واللا» روز شنبه گزارش داده بود که ۲۰۰ نظامی آمریکایی وارد سرزمین‌های اشغالی شده‌اند تا سازوکار نظارت بر اجرای آتش‌بس را فعال کنند.

همچنین شبکه «کان » اسرائیل گزارش داد که «استیو ویتکاف» فرستاده ویژه آمریکا به خاورمیانه به همراه «برد کوپر» فرمانده ستاد مرکزی ارتش آمریکا (سنتکام) از نوار غزه بازدید کرده‌اند تا از وضعیت نیروهای ارتش اسرائیل پس از عقب‌نشینی به «خط زرد» طبق مفاد توافق، مطلع شوند. 

 

 

