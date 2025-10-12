نتانیاهو:
آماده پذیرش تمامی اسرای در غزه هستیم
نخستوزیر اسرائیل، اعلام کرده است که این رژیم آماده است تا فوراً همه اسرای در غزه را بپذیرد.
به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «بنیامین نتانیاهو»، نخستوزیر اسرائیل، اعلام کرده است که این رژیم آماده است تا فوراً همه اسرای در غزه را بپذیرد.
وی در گفتوگو با هماهنگکننده امور اسرا و مفقودین، گفت: «اسرائیل آماده پذیرش فوری همه اسراست.»
این در حالی است که کان گزارش داد که انتظار میرود همه اسرا قبل از ورود «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا، به سرزمینهای اشغالی در ۱۳ اکتبر آزاد شوند.