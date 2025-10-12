به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، کاخ کرملین امروز -یکشنبه- اعلام کرد که روسیه شدیدا نگران احتمال تامین موشک‌های «تاماهاک» برای اوکراین است و هشدار داد که جنگ با تحریکات از سوی تمامی طرف‌ها به لحظه‌ای حساس رسیده است.

«دیمیتری پسکوف» سخنگوی کاخ کرملین در گفت‌وگو با «پاول زوربین» خبرنگار شبکه دولتی روسیه گفت: «موضوع تاماهاک از اهمیت بالایی دارد».

وی افزود:‌ «اکنون واقعا لحظه بسیار دراماتیکی از نظر این واقعیت که تنش‌ها از همه طرف‌ها افزایش یافته، است».

«دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا دوشنبه گذشته گفته بود که پیش از موافقت با تامین موشک‌های تاماک تمایل دارد بداند که اوکراین چه برنامه‌ای برای آنها دارد، چرا که نمی‌خواهد جنگ میان روسیه و اوکراین را تشدید کند.

ترامپ همچنین اظهار داشت که با این حال، در این مورد تصمیماتی گرفته است.

انتهای پیام/