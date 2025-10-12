کرملین:
تماسها بین روسیه و جمهوری آذربایجان به طور کامل مختل نشده است
سخنگوی کرملین اعلام کرد، تماسها بین روسیه و جمهوری آذربایجان با وجود اختلافات در روابط دو کشور به طور کامل مختل نشده است.
به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری ریانووستی، سخنگوی کرملین اعلام کرد، تماسها بین روسیه و جمهوری آذربایجان با وجود اختلافات در روابط دو کشور به طور کامل مختل نشده است.
سخنگوی کرملین همچنین گفت تماسها بین مسکو و باکو از طریق معاونها و دستیاران دولتی همچنان ادامه دارند.
این دیپلمات روسی همچنین افزود: «در حقیقت تماسها مختل نشده است. باید گفت که با وجود اختلافاتی که بین باکو و مسکو در ارتباط با روابط دوجانبه وجود دارد، ارزش همکاریهای تجاری و اقتصادی دو کشور همچنان رو به رشد است.»