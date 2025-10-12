خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

کرملین:

تماس‌ها بین روسیه و جمهوری آذربایجان به طور کامل مختل نشده است

تماس‌ها بین روسیه و جمهوری آذربایجان به طور کامل مختل نشده است
کد خبر : 1699054
لینک کوتاه کپی شد.

سخنگوی کرملین اعلام کرد، تماس‌ها بین روسیه و جمهوری آذربایجان با وجود اختلافات در روابط دو کشور به طور کامل مختل نشده است.

به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری ریانووستی، سخنگوی کرملین اعلام کرد، تماس‌ها بین روسیه و جمهوری آذربایجان با وجود اختلافات در روابط دو کشور به طور کامل مختل نشده است.

سخنگوی کرملین همچنین گفت تماس‌ها بین مسکو و باکو از طریق معاون‌ها و دستیاران دولتی همچنان ادامه دارند.

 این دیپلمات روسی همچنین افزود: «در حقیقت تماس‌ها مختل نشده است. باید گفت که با وجود اختلافاتی که بین باکو و مسکو در ارتباط با روابط دوجانبه وجود دارد، ارزش همکاری‌های تجاری و اقتصادی دو کشور همچنان رو به رشد است.»

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ