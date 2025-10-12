به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، «یوری اوشاکوف» دستیار رئیس جمهور روسیه، تایید کرد که همکاری میان مسکو و واشنگتن ادامه دارد و خاطرنشان کرد که برخی از مسائل ممکن است اکنون آشکار نباشند، اما دیر یا زود ملموس خواهند شد.

اوشاکوف ، به کانال «روسیه ۱» گفت : «تماس‌ها میان روسیه و ایالات متحده ادامه دارد، ما دائما در حال گفت‌وگو هستیم».

دستیار رئیس جمهور روسیه افزود: «همکاری میان روسیه و ایالات متحده ادامه دارد و خاطرنشان کرد که برخی از مسائل ممکن است اکنون مشخص نباشند، اما دیر یا زود ملموس خواهند شد».

این مقام روس تاکید کرد که تفاهمات حاصل شده میان «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه و «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا در آلاسکا، قطب‌نمایی است که تلاش‌های روسیه و ایالات متحده را برای حل و فصل مناقشه در اوکراین هدایت می‌کند.

انتهای پیام/