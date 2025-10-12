خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اوشاکوف:

گفت‌وگوها با واشنگتن ادامه دارد

گفت‌وگوها با واشنگتن ادامه دارد
کد خبر : 1699030
لینک کوتاه کپی شد.

دستیار ریاست‌جمهوری روسیه گفت که گفت‌وگو میان مسکو و واشنگتن ادامه دراد.

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، «یوری اوشاکوف» دستیار رئیس جمهور روسیه، تایید کرد که همکاری میان مسکو و واشنگتن ادامه دارد و خاطرنشان کرد که برخی از مسائل ممکن است اکنون آشکار نباشند، اما دیر یا زود ملموس خواهند شد.

اوشاکوف ، به کانال «روسیه ۱» گفت : «تماس‌ها میان روسیه و ایالات متحده ادامه دارد، ما دائما  در حال گفت‌وگو هستیم».

دستیار رئیس جمهور روسیه افزود: «همکاری میان روسیه و ایالات متحده ادامه دارد و خاطرنشان کرد که برخی از مسائل ممکن است اکنون مشخص نباشند، اما دیر یا زود ملموس خواهند شد».

این مقام روس  تاکید کرد که تفاهمات حاصل شده میان «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه و «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا در آلاسکا، قطب‌نمایی است که تلاش‌های روسیه و ایالات متحده را برای حل و فصل مناقشه در اوکراین هدایت می‌کند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ