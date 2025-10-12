انصار الله: در صورت نقض توافق غزه حملات به اسرائیل شدیدتر خواهد بود
عضو دفتر سیاسی انصار الله یمن تاکید کرد که اگر اسرائیل توافق آتش بس در نوار غزه را نقض کند، انصار الله حملات شدیدتری انجام خواهد داد.
به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، «حزام الاسد»، عضو دفتر سیاسی گروه انصار الله یمن امروز -یکشنبه- تصریح کرد که این گروه در صورت پایبندی اسرائیل به توافق آتشبس در نوار غزه، حملات خود را متوقف خواهد کرد.
وی در گفتوگویی با این پایگاه خبری گفت که اگر اسرائیل توافق آتش بس در نوار غزه را نقض کند، انصار الله حملات شدیدتری انجام خواهد داد.
پیش از این خبرگزاری روسی تاس خبر داد رهبر انصارالله یمن دستور داد حملات به اسرائیل و کشتیها در دریای سرخ و خلیج عدن متوقف شود.