رژیم صهیونیستی خبر داد:
آغاز تبادل اسرا از صبح روز آینده
دفتر هماهنگی مسائل زندانیان رژیم صهیونیستی اعلام کرد که تبادیل زندانیان میان رژیم و حماس از صبح روز آینده -دوشنبه- آغاز میشود.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره،
همچنین اعلام کرد که تمامی اسرای کشته شده ظرف مدت ۷۲ بازگردانده نخواهند شد.
آزادی زندانیان اسرائیلی از صبح دوشنبه آغاز میشود و رژیم صهیونیست با گروه ویژه بینالمللی برای یافتن همه زندانیان کشته شده همکاری خواهد کرد.