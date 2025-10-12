آغاز تبادل اسرا از صبح روز آینده

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، دفتر هماهنگی هماهنگی امور زندانیان رژیم صهیونیستی اعلام کرد که آزادسازی و تبادل زندانیان صبح روز آینده -دوشنبه- آغاز می‌شود.

همچنین اعلام کرد که تمامی اسرای کشته شده ظرف مدت ۷۲ بازگردانده نخواهند شد.

آزادی زندانیان اسرائیلی از صبح دوشنبه آغاز می‌شود و رژیم صهیونیست با گروه ویژه بین‌المللی برای یافتن همه زندانیان کشته شده همکاری خواهد کرد.

