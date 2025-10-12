خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رژیم صهیونیستی خبر داد:

آغاز تبادل اسرا از صبح روز آینده

آغاز تبادل اسرا از صبح روز آینده
کد خبر : 1699002
لینک کوتاه کپی شد.

دفتر هماهنگی مسائل زندانیان رژیم صهیونیستی اعلام کرد که تبادیل زندانیان میان رژیم و حماس از صبح روز آینده -دوشنبه- آغاز می‌شود.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، دفتر هماهنگی هماهنگی امور زندانیان رژیم صهیونیستی اعلام کرد که  آزادسازی  و تبادل زندانیان صبح روز آینده -دوشنبه- آغاز می‌شود.

همچنین اعلام کرد که تمامی اسرای کشته شده ظرف مدت ۷۲ بازگردانده نخواهند شد.

آزادی زندانیان اسرائیلی از صبح دوشنبه آغاز می‌شود و رژیم صهیونیست با گروه ویژه بین‌المللی برای یافتن همه زندانیان کشته شده همکاری خواهد کرد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ