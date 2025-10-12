پسکوف:
روسیه همچنان بر آمادگی خود برای حل و فصل مسالمتآمیز مسئله اوکراین تأکید میکند
سخنگوی ریاست جمهوری روسیه، اعلام کرد که تنشها از سوی همه طرفها در مورد درگیری در اوکراین در حال افزایش است.
به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، «دیمیتری پسکوف»، سخنگوی ریاست جمهوری روسیه، اعلام کرد که تنشها از سوی همه طرفها در مورد درگیری در اوکراین در حال افزایش است.
پسکوف در یک نشست خبری افزود: «روسیه همچنان بر آمادگی خود برای حل و فصل مسالمتآمیز در اوکراین تأکید میکند و ترامپ دائماً از لزوم نشستن پای میز مذاکره صحبت میکند.»
پسکوف فاش کرد که اروپاییها و کییف کاملاً از نشستن پای میز مذاکره امتناع میکنند.
وی توضیح داد: «هم اروپاییها و هم رژیم کیف کاملاً از برداشتن هر گامی در این مسیر امتناع میکنند.»