یک منبع آگاه عنوان کرد:

آغاز فعالیت نظامیان آمریکا در جنوب سرزمین‌های اشغالی برای نظارت بر آتش‌بس غزه

آغاز فعالیت نظامیان آمریکا در جنوب سرزمین‌های اشغالی برای نظارت بر آتش‌بس غزه
یک کانال عبری گزارش داد که یک نیروی نظامی آمریکایی از امروز -یکشنبه- فعالیت خود را در پایگاه هوایی هاتزور در جنوب سرزمین‌های اشغالی برای نظارت بر آتش‌بس در نوار غزه آغاز خواهد کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، یک کانال عبری گزارش داد که یک نیروی نظامی آمریکایی از امروز -یکشنبه- فعالیت خود را در پایگاه هوایی هاتزور در جنوب سرزمین‌های اشغالی برای نظارت بر آتش‌بس در نوار غزه آغاز خواهد کرد.

این خبر طبق گزارش کانال ۱۲ رژیم صهیونیستی به نقل از یک مقام اسرائیلی که نامش فاش نشده، منتشر شد.

این منبع گفت که «استیو ویتکوف و جرد کوشنر، فرستادگان دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، برای اطمینان از اجرای کامل مرحله اول توافق برای پایان جنگ در اسرائیل  و در حال بررسی مرحله بعدی هستند.»

این منبع درباره بازدید ویتکاف، کوشنر و «برد کوپر»، فرمانده فرماندهی مرکزی ایالات متحده  از غزه در روز شنبه صحبت کرد.

این منبع اظهار داشت که این بازدید «با هدف بررسی مناطقی که ارتش اسرائیل از آنها عقب‌نشینی کرده بود، انجام شد و آنها در مورد مکانیسم هماهنگی برای نظارت بر آتش‌بس گفت‌وگو کردند.»

