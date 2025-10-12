خبرگزاری کار ایران
English العربیه
ترامپ در پارلمان رژیم صهیونیستی سخنرانی می‌کند
رئیس جمهور آمریکا قرار است تا در پارلمان رژیم صهیونیستی سخنرانی کند.

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، بر اساس برنامه کاری «دونالد ترامپ » رئیس جمهور آمریکا که روز گذشته -شنبه- توسط سرویس اطلاع رسانی کاخ سفید منتشر شد، وی قرار است در تاریخ ۱۳ اکتبر در «کنست» (پارلمان رژیم صهیونیستی) سخنرانی کند.

بر اساس این برنامه، ترامپ  ۱۳ اکتبر وارد اراضی اشغالی می‌شود و با خانواده‌های  اسرای صهیونیست دیدار می‌کند.

رئیس جمهور آمریکا پس از دیدار با خانواده‌های اسرا،  در کنست سخنرانی خواهد کرد. جزئیات بیشتری در این باره هنوز منتشر  نشده است.

 

 

