به گزارش ایلنا به نقل از تاس، وزارت بازرگانی چین اعلام کرد که اگر «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا تعرفه محصولات چینی را به ۱۰۰ درصد افزایش دهد، مقامات چینی اقدمات متقابل قاطع انجام خواهند داد.

این وزارت خانه در وب‌سایت خود اعلام کرد: «بیانیه مذکور از سوی طرف آمریکایی نمونه‌ای کلاسیک از استانداردهای دوگانه است. تهدید از طریق اعمال عوارض سنگین در هر نوبت، بهترین راه تعامل با چین نیست»

این وزارت خانه افزود: «اگر ایالات متحده به دنبال کردن این مسیر ادامه دهد، کشور ما قاطعانه اقدامات مناسب را اتخاذ کرده و از حقوق و منافع مشروع خود محافظت خواهد کرد».

