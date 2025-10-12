بارش های شدید در مکزیک ۴۱ کشته بر جای گذاشت

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، دبیرخانه سازمان امنیت و حفاظت از شهروندان مکزیک اعلام کرد که تعداد کشته‌شدگان در مکزیک بر اثر باران‌های شدید و سیل ناشی از آن به ۴۱ نفر افزایش یافته است.

این دبیرخانه افزود: «مقامات ایالتی از ۴۱ نفر فوت شده خبر داده‌اند که ۱۵ نفر از آن‌ها در وراکروز، ۹ نفر در پوئبلا، ۱۶ نفر در هیدالگو و ۱ نفر در کوئرتارو رخ داده است».

عملیات جستجو برای ۲۷ نفر مفقود شده ادامه دارد، خانواده‌های آنها تحت حمایت قرار دارند.

