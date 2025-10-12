خبرگزاری کار ایران
بارش های شدید در مکزیک ۴۱ کشته بر جای گذاشت

بارش های شدید در مکزیک ۴۱ کشته بر جای گذاشت
شمار کشته شدگان بارش‌های شدید در مکزیک به ۴۱ نفر رسید.

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، دبیرخانه سازمان امنیت و حفاظت از شهروندان مکزیک اعلام کرد که تعداد کشته‌شدگان در مکزیک بر اثر باران‌های شدید و سیل ناشی از آن به ۴۱ نفر افزایش یافته است.

این دبیرخانه افزود: «مقامات ایالتی از ۴۱ نفر فوت شده خبر داده‌اند که  ۱۵ نفر از آن‌ها در وراکروز، ۹ نفر در پوئبلا، ۱۶ نفر در هیدالگو و ۱ نفر در کوئرتارو  رخ داده است».

  عملیات جستجو برای ۲۷ نفر مفقود شده ادامه دارد، خانواده‌های آنها تحت حمایت قرار  دارند.

 

