خبرگزاری کار ایران
کشف مهمات رژیم صهیونیستی در محل‌های توزیع آذوقه

کشف مهمات ارتش اشغالگر در محل‌های توزیع آذوقه، خشم عمومی را نسبت به قصور بشردوستانه برانگیخت.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، کشف مهمات  اسرائیلی  در  بنیاد بشردوستانه غزه که هم اکنون محل خود را برچیده است تا مسئولیت تحویل کمک‌های امدادی را به طور کامل به سازمان ملل و آژانس‌های وابسته به آن واگذار کند، موجی از خشم عمومی را  بر انگیخته است.

به گزارش خبرنگار الجزیره، در محل‌هایی که این بنیاد دایر بود، بقایای مهمات نظامی‌ای که که برای حمله به پناهجویان فلسطینی استفاده می‌شود یافته شد.

بسیاری از فلسطینینان که در جریان بمباران و قحطی مسافت‌های طولانی را به امید دریافت آذوقه طی کرده و بی این محل ها می‌رسیدند اما توسط ناظمیان اشغالگر هدف قرار می می‌گرفتند.

سازو کارو توضیع آذوقه از سوی این مراکز مورد انتقادات شدید از سوی فعالان بیناملللی بشسردوستانه قار گرفته بود.

 

 

