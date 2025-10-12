به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، ده‌ها هزار نفر از مردم استرالیا امروز -یکشنبه- در راهپیمایی حامیان فلسطین در سیدنی ، به خیابان‌ها آمدند.

سازمان‌دهندگان برنامه اعلام کردند که ده‌ها هزار نفر روز یکشنبه در یک تجمع طرفدار فلسطین در منطقه تجاری پرجمعیت‌ترین شهر استرالیا یعنی سیدنی، شرکت کردند.

این در حالی است که دادگاهی این هفته مانع از برگزاری این تجمع در اپرای سیدنی شد.

گروه اقدام فلسطین، سازمان‌دهنده این تجمع، اعلام کرد که روز یکشنبه حدود ۲۷ تجمع در سراسر استرالیا، از جمله در ملبورن و سیدنی، برگزار شد. این گروه جمعیت حاضر در تجمع سیدنی را ۳۰ هزار نفر تخمین زد درحالی‌که پلیس تخمینی از جمعیت حاضر در این تجمع نداشت.

