خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

حضور ده‌ها هزار نفر در راهپیمایی حامیان فلسطین در سیدنی

حضور ده‌ها هزار نفر در راهپیمایی حامیان فلسطین در سیدنی
کد خبر : 1698760
لینک کوتاه کپی شد.

ده‌ها هزار نفر در راهپیمایی برای حمایت از فلسطین، در شهرهای استرالیا به خیابان‌ها آمدند.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز،  ده‌ها هزار نفر از مردم استرالیا امروز -یکشنبه-  در راهپیمایی حامیان  فلسطین در  سیدنی ، به خیابان‌ها آمدند.

سازمان‌دهندگان برنامه  اعلام کردند که  ده‌ها هزار نفر روز یکشنبه در یک تجمع طرفدار فلسطین در منطقه تجاری پرجمعیت‌ترین شهر استرالیا یعنی سیدنی، شرکت کردند.

این در حالی است که دادگاهی این هفته مانع از برگزاری این تجمع در اپرای سیدنی شد.

گروه اقدام فلسطین، سازمان‌دهنده این تجمع، اعلام کرد که روز یکشنبه حدود ۲۷ تجمع در سراسر استرالیا، از جمله در ملبورن و سیدنی، برگزار شد. این گروه جمعیت حاضر در تجمع سیدنی را ۳۰ هزار نفر تخمین زد درحالی‌که  پلیس تخمینی از جمعیت حاضر در این تجمع نداشت.

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ