مفقود شدن ۱۶ نفر طی وقوع انفجار در یک کارخانه در آمریکا
در پی انفجار در کارخانه مواد منفجره شرکت «سیستم‌های انرژی دقیق» در تنسی، ۱۶ نفر مفقود شده باشند.

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک،  در پی انفجار  در کارخانه مواد منفجره شرکت «سیستم‌های انرژی دقیق» در تنسی،  ۱۶ نفر مفقود شده باشند.

مقامات محلی اعلام کردند که در نتیجه انفجار در این کارخانه، چندین نفر کشته و ۱۹ نفر دیگر مفقود شده‌اند. 

یک‌مقام رسمی در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت: «ما با هر ۱۶ خانواده‌ای که معتقدیم بخشی از این فاجعه بوده‌اند، تماس گرفته‌ایم.»

