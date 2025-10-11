کشته شدن ۵ شبه نظامی توسط نیروهای امنیتی پاکستان

به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، مقامات اعلام کردند که نیروهای امنیتی پاکستان پس از حمله مهاجمان به یک مرکز آموزش پلیس در استان «خیبر پختونخوا» در روز جمعه، هر پنج شبه‌نظامی را در یک حمله تلافی‌جویانه کشتند.

براساس بیانیه پلیس خیبر پختونخوا، این عملیات پاکسازی پنج ساعت به طول انجامید که در طی آن سه افسر کشته و شش نفر زخمی شدند. از شبه‌نظامیان، مهماتی از جمله جلیقه‌های انتحاری کشف و ضبط شد.

«محسن نقوی» وزیر کشور پاکستان، گفت که هفت نیروی پلیس در جریان این حمله جان خود را از دست دادند.

