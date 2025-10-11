خبرگزاری کار ایران
کشته شدن ۵ شبه نظامی توسط نیروهای امنیتی پاکستان
نیروهای امنیتی پاکستان ۵ شبه نظامی که به یک مرکز تمرین پلیس حمله کرده بودند را هدف قرار دادند.

به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، مقامات اعلام کردند که نیروهای امنیتی پاکستان پس از حمله مهاجمان به یک مرکز آموزش پلیس در استان «خیبر پختونخوا» در روز جمعه، هر پنج شبه‌نظامی را در یک حمله تلافی‌جویانه کشتند.

براساس بیانیه پلیس خیبر پختونخوا، این عملیات پاکسازی پنج ساعت به طول انجامید که در طی آن سه افسر کشته و شش نفر زخمی شدند. از شبه‌نظامیان، مهماتی از جمله جلیقه‌های انتحاری کشف و ضبط شد.

«محسن نقوی» وزیر کشور پاکستان، گفت که هفت نیروی پلیس در جریان این حمله جان خود را از دست دادند.

 

 

