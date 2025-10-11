به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، انگلیس امروز -شنبه- اعلام کرد که دو هواپیمای نیروی هوایی سلطنتی در روزهای گذشته در بحبوحه مجموعه‌ای از نقض حریم هوایی توسط پهپادها و هواپیماهای روسیه به حریم هوایی ناتو، در یک ماموریت ۱۲ ساعته در کنار نیروهای ایالات متحده و ناتو برای گشت‌زنی در مرز روسیه پرواز کردند.

جان هیلی، وزیر دفاع، گفت: «این یک ماموریت مشترک قابل توجه با متحدان آمریکایی و ناتو بود».

هیلی افزود: «این نه تنها اطلاعات ارزشمندی را برای افزایش آگاهی عملیاتی نیروهای مسلح ما فراهم می‌کند، بلکه پیام قدرتمندی از اتحاد ناتو به (ولادیمیر) پوتین، رئیس جمهور روسیه، و دشمنان ما می‌فرستد».

انتهای پیام/