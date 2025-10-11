خبرگزاری کار ایران
ماموریت پروازی ۱۲ ساعته جنگنده‌های انگلیس در مرز روسیه

انگلیس از ماموریت پرونده‌های جنگنده‌های خود در مرز با روسیه خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، انگلیس امروز -شنبه- اعلام کرد که دو هواپیمای نیروی هوایی سلطنتی در روزهای گذشته در بحبوحه مجموعه‌ای از نقض حریم هوایی توسط پهپادها و هواپیماهای روسیه به حریم هوایی ناتو، در یک ماموریت ۱۲ ساعته در کنار نیروهای ایالات متحده و ناتو برای گشت‌زنی در مرز روسیه پرواز کردند.

جان هیلی، وزیر دفاع، گفت: «این یک ماموریت مشترک قابل توجه با متحدان آمریکایی و ناتو بود».

هیلی افزود: «این نه تنها اطلاعات ارزشمندی را برای افزایش آگاهی عملیاتی نیروهای مسلح ما فراهم می‌کند، بلکه پیام قدرتمندی از اتحاد ناتو به (ولادیمیر) پوتین، رئیس جمهور روسیه، و دشمنان ما می‌فرستد».

 

 

 

