خطر اخراج بیش از ۴ هزار کارمند فدرال در پی تعطیلی دولت آمریکا
ایبیسی گزارش داد که بیش از ۴ هزار کارمند فدرال در هفت وزارتخانه به دلیل تعطیلی دولت ایالات متحده، اخطار اخراج دریافت کردهاند.
به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، ایبیسی گزارش داد که بیش از ۴ هزار کارمند فدرال در هفت وزارتخانه به دلیل تعطیلی دولت ایالات متحده، اخطار اخراج دریافت کردهاند.
ایبیسی با استناد به دادخواستی که توسط اتحادیهها ارائه شده است، گزارش داد که وزارتخانههای خزانهداری، بهداشت و آموزش بیشترین آسیب را دیدهاند.
این اخراجها همچنین شامل وزارتخانههای بازرگانی، انرژی، امنیت داخلی و مسکن و توسعه شهری نیز میشود.
در یک تحول مرتبط، نیویورک تایمز گزارش داد که دهها کارمند در مراکز کنترل و پیشگیری از بیماریها، از جمله محققان بیماری، دانشمندان ارشد و کل دفتر واشنگتن، اخطار اخراج دریافت کردهاند.