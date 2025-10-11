باید در مقابله با دشمن متحد شویم

به گزارش ایلنا به نقل از المنار، «نبیه بری»، رئیس پارلمان لبنان تاکید کرد که تجاوز آشکار رژیم صهیونیستی به منطقه المصیلح در جنوب لبنان، اصول ثابت این کشور را تغییر نخواهد داد.

وی گفت که حمله بامداد امروز، موجب تغییر در اعتقادات مردم لبنان که مجددا جان و منازل و منابع درآمد خود را فدای پایبندی به سرزمین و حق خود در زندگی با کرامت می‌کنند، نخواهد شد.

بری افزود که این حمله تنها حمله به المصیلح و صاحبان تاسیسات صنعتی در آن نبود، بلکه حمله به کل لبنان و همه مردم آن بود به گونه‌ای که خون مسیحی و مسلمان در صحنه‌ای جدید از وحدت سرنوشت در مقابله با زورگویی اسرائیل به هم آمیخته شد.

انتهای پیام/