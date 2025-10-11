خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نبیه بری:

باید در مقابله با دشمن متحد شویم

باید در مقابله با دشمن متحد شویم
کد خبر : 1698548
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس پارلمان لبنان تاکید کرد که تجاوز آشکار رژیم صهیونیستی به منطقه المصیلح در جنوب لبنان، اصول ثابت این کشور را تغییر نخواهد داد.

به گزارش ایلنا به نقل از المنار، «نبیه بری»، رئیس پارلمان لبنان تاکید کرد که تجاوز آشکار رژیم صهیونیستی به منطقه المصیلح در جنوب لبنان، اصول ثابت این کشور را تغییر نخواهد داد.

 وی گفت که حمله بامداد امروز، موجب تغییر در اعتقادات مردم لبنان که مجددا جان و منازل و منابع درآمد خود را فدای پایبندی به سرزمین و حق خود در زندگی با کرامت می‌کنند، نخواهد شد.

بری افزود که این حمله تنها حمله به المصیلح و صاحبان تاسیسات صنعتی در آن نبود، بلکه حمله به کل لبنان و همه مردم آن بود به گونه‌ای که خون مسیحی و مسلمان در صحنه‌ای جدید از وحدت سرنوشت در مقابله با زورگویی اسرائیل به هم آمیخته شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ