امضای توافقات همکاری میان کره شمالی و ویتنام

به گزارش ایلنا به نقل از العربیه، خبرگزاری مرکزی کره شمالی امروز -شنبه- اعلام کرد که این کشور و ویتنام توافق‌نامه‌های همکاری در زمینه‌هایی از جمله وزارت دفاع، خارجه و بهداشت امضا کردند.

جزئیات این توافقات تاکنون فاش نشده است.

«تو لام» رئیس حزب کمونیست ویتنام، همراه با هیئتی جهت شرکت در هشتادمین سالگرد تاسیس حزب حاکم کارگران کره به پیونگ یانگ رفت.

این اولین سفر یک رهبر ویتنامی به کره شمالی است.

