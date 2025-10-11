آنکارا در حال بررسی استقرار نیرو در غزه

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، «عبدالله گولر» رئیس فراکسیون پارلمانی حزب حاکم عدالت و توسعه ترکیه امروز -شنبه- گفت که وزارت‌خانه‌های خارجه و دفاع و سازمان‌های اطلاعاتی در حال حاضر در حال بررسی جزئیات استقرار احتمالی نیروهای ترکیه در غزه هستند و این پیشنهاد بعدا برای بررسی به پارلمان ارائه خواهد شد.

گولر در مصاحبه با کانال رسمی ترکیه‌ای تی‌آرتی گفت: «وزارت‌خانه‌های خارجه و دفاع و سازمان اطلاعات ملی در حال کار بر روی جزئیات هستند و مسائل مربوط به آتش‌بس متقابل و اقدامات بعدی در غزه و منطقه هنوز به ما ارائه نشده است».

وی افزود: «تصمیم رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، برای اعزام نیروهای ترکیه ممکن است پس از نهایی شدن جدول زمانی و جزئیات عملیاتی توافق، به پارلمان ارجاع داده شود».

