مقاپ حزب عدالت و توسعه ترکیه خبر داد:
آنکارا در حال بررسی استقرار نیرو در غزه
ترکیه از بررسی شرایط برای استقرار نیرو در غزه خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، «عبدالله گولر» رئیس فراکسیون پارلمانی حزب حاکم عدالت و توسعه ترکیه امروز -شنبه- گفت که وزارتخانههای خارجه و دفاع و سازمانهای اطلاعاتی در حال حاضر در حال بررسی جزئیات استقرار احتمالی نیروهای ترکیه در غزه هستند و این پیشنهاد بعدا برای بررسی به پارلمان ارائه خواهد شد.
گولر در مصاحبه با کانال رسمی ترکیهای تیآرتی گفت: «وزارتخانههای خارجه و دفاع و سازمان اطلاعات ملی در حال کار بر روی جزئیات هستند و مسائل مربوط به آتشبس متقابل و اقدامات بعدی در غزه و منطقه هنوز به ما ارائه نشده است».
وی افزود: «تصمیم رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، برای اعزام نیروهای ترکیه ممکن است پس از نهایی شدن جدول زمانی و جزئیات عملیاتی توافق، به پارلمان ارجاع داده شود».