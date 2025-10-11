سفر هیئتی از قسد به دمشق

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، هیئتی از نیروهای دموکراتیک سوریه (قسد) برای بررسی چگونگی ادغام در ارتش سوریه به دمشق سفر می‌کند.

«مظلوم عبدی» فرمانده نیروهای دموکراتیک سوریه (قسد) در دهمین سالروز تأسیس این نیروها گفت: «به زودی کمیته نظامی ما برای بررسی چگونگی ادغام در ارتش سوریه به دمشق سفر می‌کند. یگان‌های مبارزه با تروریسم وابسته به ما با داعش در سرتاسر سوریه مبارزه خواهند کرد.»

اخیرا «مرهف ابوقصره» وزیر دفاع سوریه اعلام کرد که به توافقی با قسد برای آتش‌بس فراگیر رسیده است.

