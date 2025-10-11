خبرگزاری کار ایران
تمجید بی‌سابقه ترامپ از رهبران حماس: "اگر بخواهند، موفق خواهند شد!"

کد خبر : 1698439
رئیس‌جمهور آمریکا، در اظهاراتی جنجالی رهبران جنبش مقاومت اسلامی حماس را «مذاکره‌کنندگان قوی، باهوش و بسیار توانمند» توصیف کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از رای الیوم،  دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، این اظهارات را شامگاه جمعه در نشست خبری خود در کاخ سفید و پس از آغاز اجرای مرحله نخست توافق آتش‌بس و تبادل اسرا میان اسرائیل و حماس مطرح کرد.

ترامپ در پاسخ به پرسشی درباره تضمین‌های ارائه‌شده به حماس برای جلوگیری از ازسرگیری حملات اسرائیل پس از آزادی اسرا، گفت: «من با لحنی قاطع صحبت کردم؛ آن منطقه دنیای قدرت است. رهبران حماس افراد قدرتمند، باهوش و مذاکره‌کنندگان بسیار خوبی هستند.»

رئیس‌جمهور آمریکا افزود: «آن‌ها چیزهای زیادی در اختیار دارند و اگر از آن‌ها به‌درستی استفاده کنند، می‌توانند بسیار موفق باشند.»

ترامپ همچنین تصریح کرد که رهبران حماس «می‌دانستند هرگونه اقدام تلافی‌جویانه از سوی اسرائیل می‌تواند ویرانگر و غیرقابل‌تحمل باشد» و گفت: «آن‌ها نمی‌خواهند چنین وضعی تکرار شود، هیچ‌کس در این مرحله خواهان نابودی بیشتر نیست.»

وی تأکید کرد که از نظر او، هر دو طرف از جنگ خسته شده‌اند و به همین دلیل احتمالا توافق آتش‌بس پایدار خواهد ماند.

اظهارات ترامپ درباره هوش و قدرت رهبران حماس در حالی بیان می‌شود که او با این سخنان عملا نقش مقاومت فلسطین را در شکل‌گیری توافق آتش‌بس به رسمیت شناخته و آن را عاملی مؤثر در وادار کردن تل‌آویو به عقب‌نشینی معرفی کرده است.

 

