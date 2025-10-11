خبرگزاری کار ایران
حمله شهرک‌نشینان اشغالگر به کشاورزان فسلطین

حمله شهرک‌نشینان اشغالگر به کشاورزان فسلطین
شهرک‌نشینان صهیونیست، به کشاورزان فلسطینی در کرانه باختری اشغالی یورش بردند.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، خبرگزاری فلسطینی وفا گزارش داد که گروهی از شهرک‌نشینان صهیونیست به تعدادی از کشاورزان فلسطینی در شهر «الزاویه» در غرب استان «سلفیت» در کرانه باختری، حمله کرده و آنها را مجبور به ترک زمین‌هایشان کرده‌اند.

این خبرگزاری به نقل از منابع گزارش داد  که شهرک‌نشینان تعدادی از وسایل نقلیه متعلق به ساکنان را تخریب کرده و به سمت آنها گلوله شلیک کرده و آنها را مجبور به ترک زمین‌هایشان کرده‌اند.

شهرک‌نشینان اغلب مسلح هستند و اغلب توسط سربازان اسرائیلی همراهی یا محافظت می‌شوند. آنها علاوه بر تخریب اموال فلسطینیان، حملات آتش‌زا انجام داده و فلسطینیان را به شهادت می‌رسانند.

طبق آمار رسمی فلسطینی،  از آغاز جنایات رژیم صهیونیستی در غزه در اکتبر سال ۲۰۲۳ ،بیش از ۱ هزار فلسطینی در کرانه باختری اشغالی توسط شهرک‌نشینان و ارتش رژیم صهیونیستی به شهادت رسدیند و  دست‌کم ۲۰هزار نفر نیز دستگیر شده‌اند.

 

