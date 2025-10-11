تاکید کیم بر ادامه حمایت از روسیه در نزاع اوکراین

به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، «کیم جونگ اون» رهبر کره شمالی بر موضع استوار و واضح کشورش در حمایت از روسیه در بحران اوکراین تا زمان پایان یافتن علل ریشه‌ای این نزاع تاکید و همچنین از حمایت جامع روسیه در حمایت از کشورش جهت دفاع از خود تمجید کرد.

کیم گفت: «موضع جمهوری دموکراتیک خلق کره به عنوان متحد روسیه واضح و ثابت است و با روح پیمان امضا شده بین دو کشور سازگار است. ما همیشه قاطعانه از موضع دولت و ملت روسیه در غلبه بر ریشه‌های بحران اوکراین و حفاظت از حاکمیت، منافع، امنیت و تمامیت ارضی کشورشان حمایت خواهیم کرد».

وی افزود: «ما از حمایت همه‌جانبه روسیه از انتخاب عادلانه و تلاش‌های جمهوری دموکراتیک خلق کره برای حفاظت از امنیت خود بسیار قدردانی می‌کنیم».

