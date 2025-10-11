خبرگزاری کار ایران
تاکید کیم بر ادامه حمایت از روسیه در نزاع اوکراین
رهبر کره شمالی بر موضع حمایتی کشورش از روسیه در جنگ با اوکراین تاکید کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، «کیم جونگ اون»  رهبر کره شمالی بر موضع استوار و واضح کشورش در حمایت از روسیه در بحران اوکراین تا زمان پایان یافتن علل ریشه‌ای این نزاع تاکید و همچنین از حمایت جامع روسیه در حمایت از کشورش جهت دفاع از خود تمجید کرد.

کیم گفت: «موضع جمهوری دموکراتیک خلق کره به عنوان متحد روسیه واضح و ثابت است و با روح پیمان امضا شده بین دو کشور سازگار است. ما همیشه قاطعانه از موضع دولت و ملت روسیه در غلبه بر ریشه‌های بحران اوکراین و حفاظت از حاکمیت، منافع، امنیت و تمامیت ارضی کشورشان حمایت خواهیم کرد».

وی افزود: «ما از حمایت همه‌جانبه روسیه از انتخاب عادلانه و تلاش‌های جمهوری دموکراتیک خلق کره برای حفاظت از امنیت خود بسیار قدردانی می‌کنیم».

 

