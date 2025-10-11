شهرهایی که جنگ خاکسترشان کرد؛ غزه در صدر فهرست
با عقبنشینی نیروهای اشغالگر، بیش از ۹۰ درصد زیرساختهای غزه نابود و صدها هزار ساختمان آسیب دید؛ غزه امروز نمادی جهانی از ویرانی و فجایع جنگ در کنار شهرهای تاریخی مانند هیروشیما و روتردام است.
به گزارش ایلنا به نقل از «عربی ۲۱»، پس از خروج ارتش اسرائیل از غزه، ابعاد گستردهای از تخریب در این شهر نمایان شد؛ جایی که موشکها و خودروهای بمبگذاری شده، بخشهای زیادی از محلهها را به تلی از آوار تبدیل کردهاند. از زمان اشغال غزه در ۱۱ آگوست، تخریبها شامل شمال و جنوب شهر شده و شبیه مدل ویرانی گستردهای است که قبلا در شمال غزه و رفح دیده شده است. این روند، برنامهریزی دقیق برای تخریب زیرساختها و جلوگیری از بازگشت مردم به زندگی عادی را نشان میدهد.
براساس برآوردها، حدود ۹۰ درصد زیرساختهای غزه شامل جادهها، شبکههای فاضلاب، ساختمانها و بیمارستانها نابود شده است. خسارت مستقیم جنگ بالغ بر ۷۰ میلیارد دلار است و اقتصاد غزه که تقریبا بهطور کامل متوقف شده، بزرگترین رکود را از نسلهای گذشته تجربه میکند.
سازمان ملل تخمین زده که بیش از ۱۹۳ هزار ساختمان در غزه یا ویران یا آسیب دیدهاند. در حوزه سلامت، تنها ۱۴ بیمارستان از ۳۶ مرکز فعالیت میکنند و بیش از نیم میلیون نفر با گرسنگی شدید مواجه هستند. هزینه بازسازی حدود ۵۲ میلیارد دلار برآورد میشود اما زمان طولانی مورد نیاز برای بازسازی چالشی بزرگ است.
غزه تنها شهری نیست که در تاریخ جنگها چنین ویرانیهایی را تجربه کرده است. نمونههای بارز جهانی شامل:
- هیروشیما و ناگازاکی (ژاپن): دو شهر ژاپنی که در جنگ جهانی دوم در سال ۱۹۴۵ هدف بمباران اتمی آمریکا قرار گرفتند و صدها هزار نفر کشته شدند.
- روتردام (هلند): شهری که در سال ۱۹۴۰ توسط نیروی هوایی آلمان بمباران شد و بخش زیادی از آن تخریب گردید.
- جورینکا (اسپانیا): شهری که در جنگ داخلی اسپانیا در سال ۱۹۳۷ هدف بمباران قرار گرفت و هنرمند مشهور پیکاسو آن را در نقاشی معروفی به تصویر کشید.
- درسدن، برلین، کلون (آلمان): شهرهایی که در جنگ جهانی دوم هدف بمبارانهای سنگین متفقین قرار گرفتند و خسارات فراوان دیدند.
- هوی آن (ویتنام): شهری که در جنگ ویتنام صحنه درگیریهای خونین بود و هنوز در حال بازسازی است.
- لندن (بریتانیا): که بارها توسط نیروهای آلمانی بمباران شد اما با مقاومت شدید مردم روبرو شد.
این تجربیات نشان میدهد که ویرانی جنگ تنها به ساختمانها محدود نمیشود بلکه بافت اجتماعی و اقتصادی شهرها را نیز نابود میکند و تأثیرات بلندمدتی بر ساکنان برجای میگذارد. غزه امروز در شرایط مشابهی است؛ شهری که با ویرانی گسترده، آوارگی مردم و فروپاشی اقتصادی دست به گریبان است. امید به بازسازی و حمایتهای بشردوستانه میتواند این فاجعه را به بحران چندین نسل تبدیل نکند.