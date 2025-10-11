خبرگزاری کار ایران
جزئیات نهفته آتش‌بس غزه؛ منابع غربی اطلاعات تازه طرح ترامپ را منتشر کردند
منابع دیپلماتیک غربی از وجود بندهای غیرعلنی و مکانیزم‌های اضطراری در طرح رئیس‌جمهور آمریکا برای آتش‌بس در غزه خبر می‌دهند؛ بندهایی که امکان اعمال تدابیر اضطراری در صورت نقض مفاد توافق توسط حماس را فراهم می‌کنند.

به گزارش ایلنا به نقل از ارم‌نیوز، منابع دیپلماتیک غربی اعلام کردند که طرح دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا برای آتش‌بس میان اسرائیل و حماس در غزه شامل سه مرحله اصلی است: تبادل گروگان‌ها در برابر زندانیان، عقب‌نشینی تدریجی نیروهای اسرائیلی و بازسازی نوار غزه.

این منابع تأکید کردند که هرچند متن اصلی توافق منتشر شده است، پیوست‌های غیرعلنی آن شامل مکانیزم‌های اضطراری برای واکنش در صورت نقض مفاد توسط حماس نیز وجود دارد.

دولت ترامپ پیش‌تر تأکید کرده بود که بندهای طرح شفاف و جامع است، اما مسئولان حماس اعلام کردند که پیوست‌های جانبی «غیرالزام‌آور» هستند و خواستار تضمین‌های بین‌المللی برای جلوگیری از «فریب اسرائیل» شده‌اند.

از سوی دیگر، اسرائیل به وجود مکانیزم‌های پایبندی اشاره کرده که شامل نظارت بر روند خلع سلاح حماس می‌شود، اما جزئیات آن منتشر نشده و این موضوع شائبه وجود بندهای پنهان در آتش‌بس را تقویت کرده است.

بر اساس اطلاعات منابع دیپلماتیک، پیوست‌های غیرعلنی شامل مکانیزم‌هایی است که در صورت نقض توافق توسط حماس، مانند تاخیر در تحویل گروگان‌ها یا اجساد ظرف ۷۲ ساعت، امکان اعمال تحریم‌های غیرنظامی یا ازسرگیری محدود حملات اسرائیل به برخی مناطق غزه را فراهم می‌کند.

همچنین این مکانیزم‌ها می‌توانند شامل بازگشت نیروهای اسرائیلی به برخی مناطق غزه در صورت شکست در تحویل گروگان‌ها باشند؛ موضوعی که در تغییرات اخیر نقشه عقب‌نشینی اسرائیل از غزه نیز مورد اشاره قرار گرفته است.

 

