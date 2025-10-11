به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری فرانسه، «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا، گفت که ‌تماس تلفنی از «ماریا کورینا ماچادو»، برنده جایزه صلح نوبل امسال، دریافت کرده است.

ترامپ در دفتر بیضی شکل خود به خبرنگاران گفت: «کسی که واقعاً جایزه نوبل را دریافت کرد، امروز با من تماس گرفت و گفت: من آن را به افتخار شما می‌پذیرم زیرا واقعاً شایسته آن هستید.»

ترامپ بدون نام بردن از این چهره مخالف ونزوئلایی، افزود: «این خیلی خوب بود. من نگفتم ‌پس آن را به من بده‌، اگرچه فکر می‌کنم او ممکن است این کار را بکند.»

انتهای پیام/