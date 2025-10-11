خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

گفت‌وگوی تلفنی ترامپ با برنده جایزه صلح نوبل امسال

گفت‌وگوی تلفنی ترامپ با برنده جایزه صلح نوبل امسال
کد خبر : 1698317
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس جمهور آمریکا، گفت که ‌تماس تلفنی از‌ برنده جایزه صلح نوبل امسال، دریافت کرده است.

به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری فرانسه، «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا، گفت که ‌تماس تلفنی از «ماریا کورینا ماچادو»، برنده جایزه صلح نوبل امسال، دریافت کرده است.

ترامپ در دفتر بیضی شکل خود به خبرنگاران گفت: «کسی که واقعاً جایزه نوبل را دریافت کرد، امروز با من تماس گرفت و گفت: من آن را به افتخار شما می‌پذیرم زیرا واقعاً شایسته آن هستید.»

ترامپ بدون نام بردن از این چهره مخالف ونزوئلایی، افزود: «این خیلی خوب بود. من نگفتم ‌پس آن را به من بده‌، اگرچه فکر می‌کنم او ممکن است این کار را بکند.»

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ